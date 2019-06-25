獨家》國立大學合併反彈大 教部擬刪這2字…

2019-06-25 15:53

〔記者林曉雲／台北報導〕因應少子化挑戰，加速提高我國高教競爭力，教育部推動國立大學合併，於101年6月22日發布「國立大學合併推動辦法」，但辦法中對於新設合併案，提及「合併後各校均消滅」，引發原校師生及校友的大反彈，教育部近日提出修正草案，強調合併不是在消滅原校，擬刪掉原本引發疑慮的「消滅」文字，改成合併後成立一所新設國立大學，各合併學校是新校的一部分。

目前進行合併中的國立大學，包括交通大學和陽明大學計畫合併為「國立陽明交通大學」，雖然清華大學也成立「陽明合校發展委員會」 積極爭取合校，但2018年12月26日，陽明大學校務會議決議，優先與交通大學議約合併，今年3月20日、3月27日兩校校務會議分別過整併同意，並將向教育部遞交整併合意書，預計今年12月底前完成併校。

此外，國立中山大學和國立高雄大學於2018年12月開始計畫合併為「國立中山大學」，2018年12月21日，高雄大學於校務會議討論合併事宜並通過籌組「合併規劃小組」，中山大學也於今年3月22日通過校務會議同意成立「合校評估與規劃小組」，並於4月密集召開「中山大學與高雄大學合校評估與規劃公聽會」，以及成立「中山與高大合校規劃專區」積極爭取合校，今年6月14日高雄大學校務會議表決通過合校，將進一步成立兩校合校工作委員會，完成合校意向書。

教育部高教司表示，國立大學合併有兩種，一種是存續合併，一種是新設合併，現行合併辦法第3條第2項文字，存續合併「僅一校存續」，以及新設合併「各校均消滅」等負面文字，容易造成校內師生及校友對學校合併之疑慮，致增加合併阻礙，為避免校內師生及校友誤解或混淆。

修正草案強調，推動學校合併並非使任一學校消滅，而係有效協助學校整合教育資源及提升整體競爭力為目標，因此擬修第2項規定，各合併學校變更為新設學校之一部分、分校、分部、專科部或技術型高級中等學校部等，期增加校內師生及校友，對推動學校合併之支持與認同，提升高等教育資源整合效益及整體競爭力。

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