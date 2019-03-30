陽大若併交大 北榮樂見其成

2019-03-30

〔記者黃以敬、林惠琴／綜合報導〕台灣醫療水準傲視亞洲，各大學欲增設醫學系延伸觸角，沒有醫學中心的陽明大學、沒有醫學系的台北榮總長期合作，陽大曾釋出合併善意，但北榮始終低調未予回應；北榮院長張德明表示，這個問題非常困難、很複雜，若陽大能與交大合併，或許是可能討論的契機。

張德明表示，以歷史背景來說，陽大因應北榮人力需求而生，北榮規模、收入也遠大於陽大，陽大要吃下北榮、以小吃大無法平衡，要北榮變成陽大附屬很難，若硬要合併，教育部曾回覆「不增加人、不增加錢，可以同意」，代表對北榮來說，一切都一樣，只是換一個老闆，誘因不大。

不過，張德明指出，陽大與交大正在談合併，交大量體大、校友力量大，資源又豐富，加上電機等其他領域有助於醫院發展，或許是討論契機。

結合資訊、工程、醫療 好處多

陽大校長郭旭崧曾提及，該校「第一要務就是加強與榮總的合作，甚至整併」，在醫療4.0時代，結合資訊是重要趨勢，若有資訊、工程人才，在台灣的醫療強項上，有助強化發展人工智慧等面向，對榮總也是好處。

據了解，目前陽大校友總會有一派人士對陽大與交大合併樂見其成，認為有助於學校發展；另一派則擔心兩校合併後，會影響陽大獨特性，且推動智慧醫療不一定得用併校達成。

此外，整併問題涉及跨部會，也不是雙方說了算，先前立委質詢就提到，關鍵在於行政院的態度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/