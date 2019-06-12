自駕車3秒預測超車 交大團隊開發拿全球首創技術

2019-06-12 14:13

〔記者簡惠茹／台北報導〕讓自駕車3秒預測後方超車，交大教授郭峻因團隊，深耕8年研發出一套包含AI自動標記、偵測距離超過200公尺，且還能預測超車的自駕車輔助系統，郭峻因表示，AI自動標記和AI行為分析預測超車都是全球首創技術。

國立交通大學電子研究所教授郭峻因深耕8年，研發出「自駕車智慧之眼，嵌入式AI物件辨識系統」，郭峻因表示，團隊藉由分析影像建置自駕車駕駛輔助系統ADAS，成功開發嵌入式AI深度學習技術，其中自動化標記工具，快速產生大量供人工智慧學習的資料庫，再搭配團隊開發的即時軟體演算法，可以降低運算平台成本。

郭峻因說，要教人工智慧辨識路上物品，就必須先標記相關資料，但是人工標記相當耗時，因此團隊開發出全球第一個自動標記工具ezLabel，標示1千多張照片人工需要30多分鐘，用此工具只需要3分鐘，速度快上10到15倍以上，此外，還能標記物件行為、場景分割，也能進行資料管理和分析，去年獲得AUDI汽車兩項大獎。

郭峻因指出，目前已經建置超過1500萬筆適合台灣地區自駕車影像的AI標記資料庫，包含車輛、行人、機車和腳踏車，還有車道線與交通標誌紅綠燈資訊，天候類別包含白天、晚上、雨天和逆光，今年度目標要把資料量提升到3000萬筆，資料庫免費開放學界使用，也有跟產業界合作。

而團隊系統使用的嵌入式深度學習模型，可偵測超過200公尺外的車輛，比起目前市面上應用的YOLO V2演算法可偵測的距離還多4倍，準確度更高出10%，可偵測的圖像也更小，15乘以15像素，可用於nVidia自駕車平台即時運算。

郭峻因團隊這套ADAS系統，還開發出第三隻眼睛，他說，他們開發AI行為分析預測技術，標記超車行為後，不只是車輛，機車超車也都能辨識，並且準確預測後方車輛於未來3秒內是否超車，可作為駕駛人的第三隻眼睛，守護行車安全。

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