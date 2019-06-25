廢水無法處理 大埤酸菜館醃漬槽不續租

2019-06-25 15:08

［記者黃淑莉／雲林報導］等嘸補助款，雲林大埤酸菜館醃漬專區的廢水無法去化，大埤鄉公所發文通知酸菜醃漬業者館內200多座醃漬槽今年11月30日租約到期不再續租，業者需另找地方醃漬酸菜。

大埤酸菜供應量佔全國超過8成，全盛時期鄉境內酸菜醃漬槽多達1000多座，因醃漬後高鹽份廢水污染問題，公所爭取中央補助打造酸菜專業區，區內設置醃漬專區，有216座直徑4.5米、深3.6米的水泥醃漬槽。

大埤鄉公所農業課長賴俊雄表示，1座醃漬槽可醃漬1至1.5公頃農地種植的芥菜；當年的「蒸發結晶廢水處理設施」2008年停用，廢水暫存在80座醃漬槽，累積至目前約有3600多公噸廢水。

據指出，為解決暫存的廢水，公所委請中興大學生物產業機電工程學系教授謝禮丞研究團隊協助，研發「隧道式日照蒸發結晶設施」，經過2年測試效果不錯，公所積極爭取補助款建置該設施，經費約需3000多萬元。

經費至今沒著落，加上醃漬專區的廢水暫存空間已飽和，避免發生芥菜沒地方醃漬情況發生，公所已發文給醃漬業者告知醃漬槽今年不續租。

業者說，醃漬專區有遮雨棚，不怕日曬、雨淋品質較好控制，公所不續租就要在租用閒置醃漬槽或以田地挖坑應急，產量、品質一定都會受影響。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法