地勢低水流不出去 大埤聯美村上百公頃農地慘變滯洪池…

2019-05-30 16:48

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林大埤聯美村地勢低窪，又位在水尾（台語），加上庄內排水小溪無法渲洩水流，一遇大雨，周邊上百公頃農地即汪洋一片，村民怨聲載道，雲縣長張麗善今天與縣議員蔡東富、大埤鄉長林森寶等人現勘，許多村民到場關切。

村民指著站立的地方無奈地說，去年823大雨這裡淹水及腰，一旁的農田淹到胸部，上百公頃變水池，原因就是堤防內農田地勢比北港溪低，遇上大雨，北港溪水暴漲水門關閉，庄內排水田子林小溪水流排不出去，上百公頃農田變成滯洪池。

大埤鄉長林森寶說，聯美田子林段位處「水尾」，這裡是重要蔬菜種植區，一期稻作收成後栽種蔬菜，只要淹水全部農作都「去了了」，感謝縣長、議員關心，盼能早日改善，解決淹水窘境。

張麗善說，對於田子林地段淹水問題，治本是要田子林段小溪1.7公里整治，經費需4、5000萬元，縣府將積極爭取中央補助；短期治標部份縣府將儘速先改善現有300公尺補排排水現況及田子林小溪疏濬，另在汛期期間遇有大雨、颱風警報時，預佈大型抽水機，減少淹水災害。

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