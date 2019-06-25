桃園專管時程跳票？A7合宜宅污水又入新莊 新北：明年9月才啟用

2019-06-25 15:22

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市新莊區十八份坑溪長期以來因桃園A7合宜住宅排放生活污水遭受污染。雖桃園市政府曾承諾放流水專管工程最快能在去年底開放使用，讓合宜宅放流水改排入桃園市的南崁溪，但近日大雨過後，又有民眾PO出照片指出，十八份坑溪遭污染情形仍反覆發生。對此，新北市政府環保局表示，該項專管已於今年1月完工，但為配合「A7站水資源回收中心」及「專管加壓揚水站」完工，將於明年9月才開放使用，盼桃園市能加速工程期程。

桃園A7合宜住宅共4800多戶，生活污水排出時，因未遵守雨、污水分流原則，全數排進合宜住宅滯洪池，最終隨著蝕溝排入新莊區十八份坑溪與啞口坑溪，引發當地民眾不滿。新北市環保局指出，自去年以來，已進行67次主動巡查，其中查獲違反水污染防治法規定達5次，已多次函文桃園市環保局加強該轄區內相關污染源管制，避免下游水質持續惡化。

新北市環保局指出，為避免A7合宜宅放流水造成十八份坑溪水質污染，桃園市政府辦理的A7合宜住宅排放南崁溪專管已於今年1月完工，但因專管加壓揚水站預定地設於「A7站水資源回收中心」範圍內，尚未辦理驗收作業，預計配合明年9月A7站水資源回收中心及專管加壓揚水完工後，再一併使用。

此外，環保局也表示，因內政部重劃工程處辦理的十八份坑溪上游蝕溝治理工程尚未完成，導致邊坡土方裸露，遇暴雨沖刷易導致上游蝕溝大量既存廢棄物流入十八份坑溪下游造成二次污染。

環保局指出，面對A7合宜住宅污水現仍排放至新北的啞口坑溪及十八份坑溪，將透過兩市合作平台持續溝通，請桃園加速工程期程及妥善管理，並將受污染處列為重點稽查對象，針對民眾陳情主要時段、特性，進行巡查，相關業者也將列入污染防制設備深度查核對象。

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