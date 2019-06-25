暖冬、暴雨接連侵襲 三灣梨產量僅剩3成

2019-06-25 12:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕正逢水梨產季，苗栗縣高接梨重要產地三灣鄉近期陸續採收，但因近期梅雨季豪雨成災，梨園土壤吸水過多，導致多數水梨都受水傷，預計今年市面水梨僅剩往年的3成；苗栗縣政府農業處表示，目前雨勢剛告一段落，已要求各鄉鎮市公所調查農損情形，若達標準將依程序盡速提報天然災害補助。

三灣鄉水梨種植面積約100公頃，年產量約90萬台斤，然而今年受氣候影響，年初梨穗嫁接因暖冬少雨衝擊，嫁接成功率低，已使產量銳減，而5、6月份的梅雨季又導致梨園土壤無法排水，許多剛採摘的水梨外表無恙，切開看卻呈透明凍狀的果肉，已受嚴重水傷。

梨農彭澄妹表示，今年極端氣候，一下子艷陽高照曝曬果實，一下又逢連日暴雨侵襲，使得許多水梨過早成熟，迫使果農得提早採收，但剛收成的水梨中約有1/5表面出現暗深色區塊、切開發現水傷嚴重，無法販售。

梨農指出，暖冬加上梅雨的雙重衝擊，使得今年產量約僅剩往年的3成，市場水梨恐也供不應求，價格依大小每台斤約漲至80至120元。

苗縣府農業處副處長陳樹義說，目前豪大雨剛過，已要求各鄉鎮市公所派員調查各地農損情況，由於許多農損屬遲發性，尚須一段時間才能掌握確切數據，若災損面積達20%以上，將依程序向農業委員會農糧署提報天然災害補助。

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