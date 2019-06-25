身障協會負責人疑虐學員 新北市府罰10萬

2019-06-25 12:07

〔記者陳心瑜／新北報導〕蘆洲區愛兒身心障礙協會承辦新北市身心障礙者「樂活大學」課程，協會曾姓女負責人卻疑不當管教，6月20日將25歲心智障礙女學員打得四肢滿布傷痕。新北市社會局副局長林昭文表示，李姓負責人打傷學員手臂，已違反身心障礙者權益保障法，將裁處10萬元罰鍰並公告其姓名，在釐清案情前，協會所承辦的樂活大學課程一律停止，將協助樂活大學其他學員轉介。

新北市議員李翁月娥24日晚間在臉書發文表示「現在的社會怎麼了」，控訴蘆洲區愛兒身心障礙協會曾姓負責人，不當管教心智障礙學員，但向社會局陳情卻未獲正面回應，因此向她陳情，盼新北市府莫姑息掛羊頭賣狗肉的行為。

對於家長控訴陳情未獲回應，社會局澄清，21日接獲家長陳情，已立即展開調查，並一一聯繫全班共8位學員與家長，但調查尚未完成，因此還沒和家長回報，初步調查其他家長沒有發現孩子出現傷痕或異狀。

林昭文表示，曾姓負責人稱該女學員20日試圖用馬克杯砸其他學員，因此出手打了女學員手臂，但此說法與女學員全身傷痕累累的情況並不相符，因此會在家長同意狀況下，協助女學員至醫院做進一步鑑定，釐清傷勢時間以及原因等。

林昭文表示，由於曾姓負責人以承辦「樂活大學」名義無償借用社教大樓空間，6月20日課程結束後，如果沒有辦理樂活大學，就不應該再使用此場地，本案釐清前，樂活大學活動一律停止。

林昭文說，社會局對於協會採計畫型補助，協會7年來承辦「樂活大學」為身心障礙者開設摺蓮花、做手工皂等課程，成效不錯，但不容許對於身障者的身心虐待行為。

李翁月娥表示，學員母親以前就發現孩子身上常常有小傷，但不以為意，未料上週四接回孩子時，四肢竟滿是傷痕，而曾姓負責人向蘆洲公所免費借用蘆洲重陽市場暨社教大樓空間，同時向社會局申請身障者樂活大學課程講師費，使用免費場地、申請補助同時向家長收費，卻用「不乖就體罰」方式對待孩子。

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