台南農特產出名 米其林日籍主廚找食材

2019-06-25 11:24

［記者劉婉君／台南報導］台南農漁特產全國有名，米其林一星餐廳LOGY餐廳日籍主廚田原諒悟也來台南找食材，到水仙宮市場看台南日常食材，並於國華街品嚐台南小吃，還到將軍、北門參訪蘆筍田與無毒養殖虱目魚。

田原諒悟在台南市觀光旅遊局的安排下，進行2天1夜的產地之旅，尋訪季節感、鹽、虱目魚及牛肉湯等食材，並由6位台南主廚以當季食材入菜，台日主廚以美食交流。

為了讓田原諒悟更瞭解台南在地食材，觀旅局除帶田原主廚走入水仙宮市場與國華街，也體驗台南清燙牛肉爐的新鮮好滋味，再實地走訪食材產地，參訪新農人黃昭穎、黃尉閔兄弟共同耕作的蘆筍田、品嚐蘆筍入菜的在地風味餐，在北門井仔腳瓦盤鹽田了解台灣天然日曬鹽業歷史及體驗鹽花、二層鹽，也認識黃國良無毒虱目魚養殖。

走訪過程中，田原諒悟仔細詢問食材的來龍去脈及產季，他說，來台開店前即曾走訪全台尋找食材，但此次是首度到台南，有些食材雖在其它縣市也看過，但台南的特別好吃，很希望將這些台南食材帶回，用在料理裡。

田原諒悟表示，廚師應該善用在地食材本身的條件與特性，如台灣的魚貝類跟牛肉，可以找尋不同的手法來發揮出食材的美味。

觀旅局指出，希望藉由此產地之旅讓田原諒悟親自體驗台南食物及食材的美好，未來在設計新菜單時，可以多利用台南食材或將台南特有的食物料理手法及口味入菜，讓更多人以不同的方式了解認識台南。

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