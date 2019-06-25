空服員罷工若提早結束 工會：三寶即刻歸還

2019-06-25 11:26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮航空空服員罷工進入第6天，桃園市空服員職業工會代表趙婕歡上午出面受訪表示，若罷工結束，由於在南崁罷工現場的都是本人，會即刻返還「三寶」。

有關昨天有罷工空服員，親自到場要取回三寶，卻空手而歸，趙婕歡說，當時取回「三寶」同意書，是要本人親自回來拿，因為不能確定委託書是否為本人簽署，由於工會幫會員妥善保管三寶，怕交出去的東西是交給別人，希望可以由本人親簽，下午也會有工會律師出來說明。

趙婕歡說，本人親自到場後，工會也要確認拿她原本的保管聯，因為三寶妥善在保全公司，需要本人、律師及保全公司三方確認才能取出，強調「工會保管三寶非常謹慎」。

媒體詢問，有會員一天送好幾次委託書，現在面臨拿回三寶要兩、三天，罷工結束後取回時間也要這麼久？趙婕歡表示，罷工結束會全部發回，會盡快處理細節。

媒體追問，現在（罷工）會提早結束？趙婕歡說，公司若釋出善意和工會協商，罷工會提早（結束），全部看資方善意，若公司要跟我們協商，協商完團體協約，簽好彼此同意，罷工就結束。

至於現在交涉如何談？趙婕歡說，目前都沒收到消息；有關工會宣布罷工，有報導指出，空服員因為報到後選擇罷工，被長榮紀錄曠職，趙婕歡解釋，因為罷工當天下午4點後是合法罷工權，所以勤務都是合法不出勤，希望公司不要混淆，之後都可以合法罷工。

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