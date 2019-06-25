看家將、追王爺 崑山科大學生作品入選公視學生影展

2019-06-25 09:32

〔記者萬于甄／台南報導〕家將是傳統廟宇文化之一，崑山科技大學視訊系大四的周嘉賢，以台南中西區普濟殿為主軸，拍攝畢業製作影片《令》，描述擔任在家將團擔任文差的男主角，高中畢業之際面臨家人的期望與夢想的衝突，故事呈現文差追尋王爺的過程，衍伸劇本《文差》更入選公視學生劇展。

從小夢想成為導演的周嘉賢說，自己對民間信仰的家將文化很感興趣，家將的臉譜或是陣頭舞蹈都讓他深深著迷，因此在準備畢製拍片時，以家將作為故事題材，希望能讓大家看見家將文化的美好，家人也支持他拍攝家將故事，給予相當大的支持。

周嘉賢提到，過程中需要多方溝通拍攝內容、取景，同時克服臨時突發狀況，像是預定拍攝地突然架廣告，影響原先設定好的場景畫面等，另外，演員繁複的治裝，更是體力與耐心的挑戰，有時候一拍攝就是長達12小時，相當辛苦，但拍攝團隊都一一克服。

周嘉賢表示，暑假期間會在台南完成第2部家將文化的劇情片，繼續朝導演的目標前進，拍片過程雖有許多挫折，但大家都能一起解決，未來想努力挑戰不一樣的題材，算是自己對大學4年的成果驗收。

崑科大指出，《令》加入許多台灣民間宗教文化元素，而台灣家將陣頭文化一般認為起源來自台南，周嘉賢為拍片前往台南多間廟宇，蒐集資料與訪談，最後選擇中西區普濟殿作為拍攝場地，其衍伸劇本《文差》入選公視學生劇展，預計8月底將由公視改寫劇本並展開拍攝。

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