這種身心障礙發展協會？ 家長控身障學員遭打全身傷

2019-06-25 00:30

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市議員李翁月娥24日晚間在臉書發文，控「現在的社會怎麼了？」指蘆洲區愛兒身心障礙協會，疑不當管教參加樂活大學課程的學員，25歲女學員回家後被母親發現雙手、雙腿滿布大塊瘀青。李翁月娥表示，學員的母親6月20日發現傷痕，但協會曾姓負責人卻說「只有打手」，向新北市政府社會局陳情也未獲回應。新北社會局澄清表示，已經主動調查了解，如有不法絕不寬待，會依身心障礙權益保障法規定嚴懲。

社會局表示，20日接獲家長陳情，已立即展開調查，目前正在調查其他學員是否同樣遭不當管教，而家長24日已報案，警方也將介入調查，一同釐清案情。

李翁月娥表示，這名身心障礙的女性學員白天參加蘆洲區愛兒身心障礙協會的日托，學員母親以前就發現孩子身上常常有小傷，但不以為意，未料上週四接回孩子時，卻發現全身滿布傷痕，協會王姓負責人卻說，由於孩子不乖，有打孩子手臂，但沒有打全身，明顯避重就輕。

李翁月娥控訴，曾姓負責人向蘆洲公所免費借用蘆洲重陽市場暨社教大樓空間，同時向社會局申請身障者樂活大學課程講師費，使用免費場地、申請補助同時向家長收費，卻用「不乖就體罰」方式對待孩子。

李翁月娥要求市政府出面處理，反問難道社會要讓這樣的事件繼續發生？希望新北市府能夠出面，不要姑息掛羊頭賣狗肉的行為。

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