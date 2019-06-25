地方促車站與C-bike共構 5車站待突破

2019-06-25 00:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車後，火車站增達16處，民眾期盼能與公共腳踏車C-bike共構，卻有5處火車站仍待突破，尤以高雄火車站前站受關注，地方力促「三鐵共構」；台鐵允諾辦理會勘，研議解決之道。

根據市府環保局統計，C-bike運量逐年成長，去年累計運量472萬人次，今年1至5月累計運量197萬人次，尤以高雄火車站運量近4萬5000人次，打敗巨蛋站成為全市運量第一名。

高雄鐵路地下化通車8個多月，沿線設置10處火車站，主打「台鐵捷運化」，加上現有火車站合計16處，地方力促火車站與C-bike共構，方便民眾就近搭乘，但迄今仍有5處共構困難，包括高雄前站、鼓山、後庄、三塊厝、楠梓火車站。

尤以高雄火車站前站民眾陳情案件最多，後站雖設有2處C-bike租賃站，但民眾無法騎上中博高架橋，必須繞遠路才能到前站，造成民眾使用不便。

值得一提的是，市府因周邊缺乏用地，原本選定國光客運門口退縮地，但因台鐵不同意分租，只好將C-bike設在高雄中學人行步道，距離火車站700公尺。

由於高雄火車站是交通重要樞紐，前站周邊補習班林立，許多學生搭車前來補習，騎乘C-bike相對方便，且周邊商圈逐漸沒落，亟待振興繁榮，加上觀光客到高雄遊玩，仰賴C-bike代步，迄今仍未改善。

地方力促「三鐵共構」，有助於台鐵及C-bike運量加乘效果，更帶動地方觀光發展；台鐵表示，5處火車站周邊腹地狹小，仍需尋找適當地點，近期將辦理會勘，研議解決之道。

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