台南怎麼玩！看完這個影片網友大喊「好想去」...

2019-06-24 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕暑假到了，許多人都開始規劃要去哪旅遊，號稱「美食之都」的台南是許多人的選擇，但許多人只知道台南「好吃」，卻不知道該怎麼玩！粉專「台南旅遊」今（24）日就釋出一部觀光宣傳片，讓網友看了都不禁大喊「好想去！」。

台南有牛肉湯、虱目魚湯、蝦捲等各式美食，是許多饕客追求美食的第一選擇，除了這些，台南也有很多旅遊景點值得大家一再造訪，而粉專「台南旅遊」今天就在臉書上釋出了由歌手吳汶芳出演的宣傳影片，吳汶芳悅耳的歌聲配上台南充滿陽光的畫面，讓不少人趨之若鶩。

影片中介紹了許多景點，例如位於安平的「大魚的祝福」、七股的「鹽田」、充滿美食的「國華街」、剛落成不久的「台南市美術館二館」等等，讓之後來台南旅遊觀光的遊客更能知道「台南怎麼玩」。

影片也提到在台南舉辦的各種活動，例如「臺南國際芒果節」、「臺南七股海鮮節」、「臺南夏日音樂節」、「臺南七夕愛情嘉年華」等等，如果有興趣的網友千萬不能錯過這些資訊，也可以追尋影片中的腳步，到台南親自一睹屬於台南的熱情。

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