人間蒸發？ 南投180人恐被註銷身障資格

2019-06-24 14:17

〔記者謝介裕／南投報導〕「中華民國身心障礙永久效期手冊」換發成「中華民國身心障礙證明」作業，將於7月10日到期，南投縣政府透過戶政、稅籍及獄政等3大系統輔助，迄今仍約有180位符合換發要件者，好似「人間蒸發」般找不到人，令縣府頭痛又傷腦筋！

據南投縣政府資料顯示，全縣列案的身心障礙者，迄24日截止，總共有3萬3970人，扣除有效期限的身障手冊不算，領有永久效期身障手冊須更換身障證明的人，計有1萬8000人，目前處於「人間蒸發」狀態的人數，占總人數的1％。

縣府社會及勞動處副處長張木斌指出，依中央規定，縣府從2015年7月11日開始受理該項換發工作，迄今年7月10日期限屆滿後，若未換發的人，將被註銷身障資格，首當其衝的是全民健保、社會保險保費減免、汽車免稅及身障停車證等最基本的4大福利，將完全喪失。

眼看期限在即，縣府承辦人員也曾過戶政、稅籍及獄政等3大系統展開尋人工作，結果顯示這180人，均未犯法被關失去行動自由，也無欠稅情形，同時戶籍也都未更動，但偏偏就是「籍在人不在」。

縣府說，這些人多半已上了年紀，極有可能被其子女或其他親屬接到其他縣市居住，目前也只能透過鄰里系統，讓左鄰右舍幫忙傳遞相關訊息或協助將人找出來，以善盡確保其權益之職責。

至於換發身心障礙證明則必須檢具身心障礙手冊、1吋半身相片3張、身分證或戶口名簿、印章，委託辦理者須檢附代理人身分證及印章，也可郵寄辦理換發，詳情可向縣府社會及勞動處或各公所洽詢。

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