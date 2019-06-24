台南芒果節起跑 今年最優惠的官辦產業風味餐在這裡...

2019-06-24 12:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南國際芒果節熱鬧起跑，全市芒果栽種面積最大的楠西場活動，將在知名的江家古厝舉行，區公所運用鮮採水果，結合雞、蝦、魚、松阪豬…等食材，推出精緻的百果宴，8菜1湯才2500元，創下今年各地官辦產業風味餐最優惠的價格，開始受理訂桌。

楠西芒果節產業文化活動將於7月6日舉行，除了百果宴之外，區公所也邀集在地熱門的餐廳業者，推出7道放山雞美味料理，包含炸雞、薑黃雞、梅子雞、筍絲雞、福菜竹筍雞，以及麻辣梅子雞等，活動當天限量千份，免費品嚐，讓遊客大快朵頤。

區長李鴻裕表示，楠西有「百果之鄉」的美譽，各品種的芒果栽種面積也逾1900公頃，全市之最，希望透過產業文化活動，全力行銷、推廣，增加農民收益，也能促進觀光發展。

至於百果宴，區公所邀請楠西山區著名的果農之家掌廚，有檸檬魚、芒果蝦、百香果蝦鬆、百菇梅子雞、菠蘿松阪豬、木瓜鯛魚油飯、水梨翡翠蒸蛋，以及結合百香果、蘋果、南瓜的繽紛獅子頭，還有鮮果冰棒等，限量40桌。

李鴻裕說，百果宴8菜1湯，每桌優惠價才2500元，CP值真的很高，公所不計成本，就是要美味行銷地方特色，相關資訊請洽：06-5751615。

楠西芒果節將於江家古厝登場，除了系列的才藝表演之外，還安排農夫市集、胖卡美食、趣味遊戲，以及放山雞料理品嚐…等，結合人文風情與旅遊體驗等元素，李鴻裕歡迎各界屆時一起來吃、喝、玩、樂。

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