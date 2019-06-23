紙風車武松打虎太平開演 2千多親子樂翻

2019-06-23 22:33

〔記者陳建志／台中報導〕暑假將至，為了讓小朋友從小接觸戲劇，並透過故事、戲劇，以輕鬆歡樂的方式學習，激發出孩子的藝術天份及想像空間，立委何欣純今天下午邀請紙風車劇團到太平新平國小演出「武松打虎」戲碼，吸引超過2千多位親子到場看戲，全場大小朋友在劇團成員帶領下，高舉雙手模仿老虎，還被逗趣的劇情惹得開懷大笑，全場無冷場讓親子High翻天。

立委何欣純表示，紙風車劇團深獲大小朋友喜愛，前往全國各地演出都獲得廣大迴響與好評，看到小朋友臉上洋溢的笑容讓她很感動，因此趁著暑假前，特別邀請紙風車劇團到太平新平國小演出，希望小朋友從小接觸戲劇，激發出更多的藝術天分和想像力。

今天下午紙風車劇團帶來大家耳熟能詳的「武松打虎」戲碼，吸引超過2千位大小朋友到場看戲，不過改編的劇情，顛覆大家對「武松打虎」的想像，尤其是長得超可愛的老虎出場和逗趣的演出，更是讓現場笑翻天。

包括立委何欣純、市議員張玉嬿、蔡耀頡、太平教育發展協會、何欣純之友會，以及多位里長都出席，新平國小也出動志工到場協助。因今天下午太平下了一場大雨，所幸開演前雨停，等到演完觀眾離場又下起大雨，讓工作人員都感謝天公作美。

何欣純並預告，9月29日也將邀請紙風車劇團到大里塗城國小演出「番薯森林奇遇記」，屆時歡迎大小朋友一起來看戲。

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