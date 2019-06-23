邂逅潮間帶登場 大小朋友來看河口生態

2019-06-23 16:06

〔記者歐素美／台中報導〕「邂逅潮間帶-河口生態藝文特展」即日起在大甲裕珍馨三寶文化館展出精彩攝影作品、手作螃蟹、魚貝類等DIY作品，民眾不用到海邊也能飽覽濱海生態、海邊小動物，展期至7月28日止，每週六、日並有免費DIY體驗及闖關遊戲，寓教於樂，今天開幕即吸引許多親子參與，一起了解河口生態。

EIET執行長鄭清海，原本是國小教師，因拍照而深入紀錄及研究中部地區螃蟹，曾擔任台中縣自然輔導團團員，並進一步成立環境教育輔導團，並協助訓練高美濕地解說員、海洋種子教師，大安生態解說員、神岡人文生態解說員及潭子綠遊精解說員等，鑑於解說訓練課程結束後，這些練就一身功夫的學員若解散十分可惜，2011年進一步成立EIET（Eco-Interpreter Education Training camp）遊戲解說營。

鄭清海說，EIET目前已設計200多種遊戲及30多種DIY課程，去年在全國17縣市共舉辦131場體驗活動，深受好評，成員也愈來愈多，目前已有200餘人。

「邂逅潮間帶-河口生態藝文特展」展出鄭清海及太太王美鳳的攝影作品，還有成員DIY成果，如利用貝類DIY的擺飾及飾品等。為了讓這項展出更具意義，展覽期間，每週六、日並舉辦免費DIY體驗及闖關遊戲，今天開幕時，即有許多家長帶著小朋友一起拿草學習單，比對展出的各種動物找答案，小朋友覺得很有趣，充分達到寓教於樂的目的。

裕珍馨文化基金會董事長陳裕濱表示，EIET遊戲解說營是台中市、尤其是海線地區珍貴的資產，他們奉獻出時間、精力，設計各種活動，讓民眾可以用輕鬆、歡笑、充滿陽光的方式學習、了解生態，進而愛台灣這片土地，並提供親身體驗的機會，誘發民眾主動關懷生態，讓保育行動深入而持久。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法