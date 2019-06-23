再撐1週無口蹄疫！ 台灣豬肉最快明年重啟外銷

2019-06-23 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕中央災害應變中心21日更新非洲豬瘟國際疫情亞洲區的圖示，亞洲區有6國淪陷，而台灣目前成功防堵；此外，到6月底時台灣若持續無發生口蹄疫案例，農委會將向世界動物衛生組織（OIE）申請成為非疫區，最快明年台灣豬肉重返國際、重啟外銷。

中央災害應變中心21日更新非洲豬瘟國際疫情亞洲區的圖示，亞洲區有6國淪陷，而台灣目前全力防堵他國豬瘟疫情，未影響台灣豬肉；日前有網友在其臉書粉專「事實勝於雄辯」上，除轉發中央災害應變中心一圖，也發文表示「魯肉飯就快賣出去了！最後不到兩週要守住阿~」另外他也在貼文內容寫著，「四月觀光人次破紀錄相當於人進得來，又即將成功防疫豬瘟相當於貨賣得出去，真真正正不是只喊口號，實實在在做出好成績來」。

該網友也強調，從中共區豬瘟爆發以來至6月初，在金門發現從對岸漂來過大約10頭死豬，有超過一半的都是跟非洲豬瘟的反應很相似，當地防疫單位發現後都立即做周遭環境消毒，「看看本文附圖，台灣真的很棒，我們守住了！」他表示大家用力分享該消息，隨後該文被大學生匿名平台（Dcard）和各臉書粉專上轉發。

此外，台灣自1997年爆發口蹄疫，展開長達22年防疫戰，農委會主委陳吉仲上月6日也表示，如果到6月底持續無口蹄疫案例發生，農委會將向世界動物衛生組織OIE申請成為非疫區，期望OIE在明年5月大會上公布台灣脫離口蹄疫疫區，最快明年台灣豬肉重返國際、重啟外銷。

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