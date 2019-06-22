心美人更美！美女議員發動捐髮助癌友 小男生也來了

2019-06-22 21:31

〔記者謝武雄／桃園報導〕癌友們因為放射性治療有掉髮問題，只是市面上假髮價格昂貴，為幫助癌友製作假髮，桃園市議員萬美玲從103年開始發起捐髮活動，同時募集假髮製作費用，成立假髮製作基金，專款專用，今天下午在桃園區經國國中舉行「義捐秀髮、美麗重生」活動，募集了500束秀髮，將全數捐給林口長庚醫院癌症資源中心。

萬美玲是議會出名的美女議員之一，她發動捐髮做愛心，不少支持者獲悉後都誇她「人美心更美」。

今天捐髮的活動，也邀請近百位專業設計師放下手邊工作參與義剪，吸引大批家長帶著小朋友一起做愛心，有多對雙胞胎、母女檔一起捐出秀髮。龍安國小陳天恩雖然是小男生，也來捐秀髮；天恩是早產兒，出生時是只有500克的巴掌仙子，有一次媽媽來捐髮，天恩知道可以透過捐髮幫助別人後，也開始每兩年來捐髮一次，即使被同學嘲笑也不在意，他希望藉此感謝幫助過他的人。

林口長庚醫院副院長洪志宏說，從103到107年，透過萬美玲發起捐髮活動，已經募集百萬元假髮製做費用，共製作120頂假髮，包含女士、男士和小孩的款式，免費提供給有需求之癌症病友，目前共有623人次借用，獲得大家一致肯定。

萬美玲說，募得500束秀髮將全數捐給林口長庚紀念醫院癌症資源中心，另透過社會響應捐出40萬元做為假髮製作費，盼透過連結社會的愛，讓病友、病童們自信再現，幫助病友、病童們樂觀對抗病魔。

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