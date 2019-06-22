下雨降溫！週日留意雷擊、強陣風 西半部有局部大雨

2019-06-22 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕受到鋒面影響，明（23）天各地天氣不穩定，有短暫陣雨、雷雨的可能，西半部地區更要留意「局部大雨」。但也因為降雨，全台溫度跟著降低，感受上會舒適許多。

中央氣象局預報，今晚入夜起隨著鋒面接近，西半部降雨機率逐漸增高；明天鋒面南移，各地都有下雨機會，「中部以北」、「西半部」地區則有明顯降雨。氣象局提醒，這道鋒面結構扎實，伴隨中尺度強對流系統，恐有雷擊、強陣風，大家出門要多加注意。

天氣風險公司表示，這可能是今年最後一道影響台灣的梅雨鋒面，下週一（24）全台都有機會下雨，週二、三則逐漸轉晴回溫。至於菲律賓東方海面的低壓擾動，生成颱風的機會越來越小，建議民眾不用過早關心，等發布「熱帶性低氣壓」訊息後再關注即可。

溫度方面，受降雨影響，明天高溫有下降趨勢，尤其中部以北及宜蘭、花蓮一帶高溫將降至30度以下，北部26至29度，中部25至31度，南部26至32度，東部26至32度；連江縣23至25度，金門縣26至29度，澎湖縣27至31度。

紫外線方面，台南、高屏、台東、金門、澎湖達「過量級」，雲嘉、宜花達「高量級」，其他縣市為「中量級」。

空氣品質方面，環境風場為偏強的西南風，加上白天受熱力作用影響，水平及垂直擴散條件皆佳，全台各地都是「良好」等級。

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