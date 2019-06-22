教育基本法實施20週年 北教大辦國際交流研討會

2019-06-22 20:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕「教育基本法」實施即將屆滿20週年，國立台北教育大學、國家教育研究院與社團法人台灣教育法學會於昨起舉辦為期2天的「第一屆教育與法律國際學術研討會」，邀請國內、外學術界與實務界名家，就教育基本法對教育的影響，進行交流與對話。

回顧過去，1994年4月10日「四一○教育改造」大遊行凝聚社會各界推動教育改革的能量，訴求落實小班小校、廣設高中大學、推動教育現代化與制定教育基本法。其中，「教育基本法」在民間與政府的努力下，於1999年完成立法並公布施行。

2天研討會除了邀請國內教育界及法律界重量級專家，也邀請美國、法國、日本、韓國、中國等地學者專家，一同討論，共進行4場專題演講、7場專題討論，教育部政務次長范巽綠也擔任「四一○教育改革運動與教育基本法之制定」專題討論的主持人。

范巽綠提到，「教育基本法具有安定的力量」，並回應了教育改革的各項訴求，教育基本法明定人民為教育權主體，區隔了過往的黨國教育，並確立全體國人所能接受的共同方向，然而，這些方向還必須依靠制度，更重要的是仰賴現場的老師、行政人員、校長與家長，才能共同完成。我們所需培養的下一代，除了教育基本法明定的理念與價值外，還必須具備「自發、互動、共好」的素質。

主辦單位表示，由於教育基本法與原住民族教育密切相關，並與「原住民族教育法」共同構成原住民族教育的重要規範。原住民族委員會特別由副主任委員鍾興華代表出席並擔任「教育基本法與原住民族教育」專題討論主持人，與專題發表人、評論人新北市教育局局長張明文，就原住民族教育之現狀與理想，進行深入探討，相互激盪原住民族教育的未來。

研討會現場也設有「廿年足跡─臺灣教育基本法立法推動史料展」，呈現出推動教育基本法立法的篳路藍縷，主辦單位期待透過兩天研討會密集地討論與傾聽，除了瞭解國內外教育法制發展與教育基本法對教育的影響外，也能幫助所有人持續省思教育的本質與未來的發展。

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