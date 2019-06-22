60年岡山欣欣市場明熄燈 地方關注文化保存、新建工程

2019-06-22 16:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕已有60年歷史的岡山欣欣市場因市地重劃，面臨拆除搬遷的命運，原本這個月10日就要停止營業，但因新建市場工程受豪雨影響延宕，地方奔走陳情，確定延長至23日後正式劃下句點、吹熄燈號。

岡山眷村文化協會將於明天上午11點半舉辦「欣欣市場最後導覽與惜別分享會 」，為熱愛在地文化歷史的鄉親們重溫記憶。高市議員高閔琳表示，後續將督促市府文化局針對欣欣市場建立聲音、影像等資料庫，以及市場建築特殊的木桁構造進行文化保存，並關注新建工程的進度時程及使用執照的取得。

高市文化局指出，1959年興建的欣欣市場緊鄰電視劇《一把青》的醒村，營業至今剛好滿一甲子；當年因對面為日治時代61航空廠五座員工宿舍的舊員工宿舍，又稱「五落仔市場」。

欣欣市場是全國僅存唯一一座圓形建築的市場，市場內更有一口直徑200公分從清朝使用至日治初期的百年古井，當時更是岡山街尾崙、劉厝、後協等部落的重要民生水源，不僅別具文史價值，更見證了岡山空軍眷村時代演變的意義，以及與台灣本省、外省等不同族群在庶民飲食、在文化及生活上融合的重要象徵。

舊欣欣市場明天熄燈後，新的欣欣市場遷移至岡山區寶米路和國軒路交叉口，預計本月30日舉辦「新建工程」落成典禮，新的欣欣市場將以嶄新的面貌繼續服務大岡山的市民朋友。

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