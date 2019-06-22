南市首批自蓋社宅 地點選在台南公園對面

2019-06-22 16:16

［記者劉婉君／台南報導］台南市社會住宅包租代管計畫試辦1年，共計媒合近250戶，與軍方合作的社會住宅也將在下半年招標，並將與營建署合作，推動首批自蓋社會住宅，地點就選在台南公園對面的台鐵公有地。

台南市從107年1月份開始辦理社會住宅包租代管計畫，委託廠商開發民間空閒住宅，透過稅捐優惠與修繕費等補助獎勵房東加入，都發局長莊德樑表示，目前已媒合房東、房客租屋共近250戶，尚有100多戶房客、50戶房東待媒合。

莊德樑指出，第2年計畫也將啟動，額度與第1年一樣為1200戶，今年修訂招標文件，希望招標2家以上的廠商辦理。而首年的委託廠商也在今天舉辦餐會，邀請房東、房客聯繫情感與交換意見，也希望可以藉著餐會活動，將好的政策推廣出去，吸引更多房東加入。

莊德樑表示，包租代管只是社會住宅的一種，市府並將與國防部合作，於平實營區、二空新村及精忠二村等營眷改土地公辦都更案，以公益性設施回饋取得社會住宅，預計有580戶，包括設計及工程施工等，至少需要3年後才能供應。

而市府也與營建署合作，將自蓋350戶社會住宅，地點選在北門路與小東路口，台南公園對面的台鐵公有地，預計今年度會招標規劃設計。

營建署長吳欣修表示，小東路的社會住宅土地將以租用方式，興建時期融資利息補貼則由營建基金負擔，營建署也會給予人力協助。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法