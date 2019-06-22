澎湖減塑全縣總動員淨灘 南方四島隔海呼應

2019-06-22 12:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋廢棄物問題嚴重，縣長賴峰偉下達「減塑」指令，今日全縣總動員淨灘，連南方四島也隔海呼應，雖然賴身染風寒，也馬不停蹄趕赴白沙後寮、西嶼池東、湖西龍門及馬公山水等淨灘現場，為參與民眾加油打氣。

今日澎湖總動員淨灘活動，5鄉1市分別選擇地點淨灘，主場設在白沙後寮沙灘，縣長賴峰偉、正副議長劉陳昭玲、陳雙全、馬公市長葉竹林、湖西鄉長吳政杰、白沙鄉長宋萬富、西嶼鄉秘書及環保局長蔡有忠等人都到場共襄盛舉，與其他各鄉市場次同步淨灘，動員3200人，立委楊曜在馬公場與民眾一同彎腰撿拾垃圾。

光寶科技「SEA HOPE看到海洋的希望」攜手澎湖推動環境專案，已利用10噸的澎湖海廢保麗龍，再生製成的鍵盤、滑鼠產品贈予澎湖縣政府及議會；至於淨灘有成的龍門村長洪瑞達，花了4個月時間整理龍門1200公尺沙灘，並使用海漂浮球製作成平安符，賴峰偉7月份宗教直航，將帶150個送給中國當局，宣示中國製造海漂垃圾回贈中國。

另外，南方四島雖屬海洋國家公園管理處管理處，但也是澎湖所轄行政區域，海管處結合當地政府機關（交通部燈塔管理人員、派出所、安檢所、衛生所、氣象站及南方四島警察小隊所有留守人員及當地居民），分別在東吉島及東嶼坪進行淨灘，竟然清出千餘公斤的一般垃圾、資源回收、漁業浮球、保麗龍及漂流木等垃圾，數量相當驚人。

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