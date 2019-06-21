請吃無菜單料理女同事隔天翻臉 他PO餐點求助網友全笑翻

2019-06-21 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕提到「無菜單料理」你心中會想到什麼風格的料理？有網友在網路po文表示，日前為了答謝女同事教他完成公司的結案報告，豪氣請了一桌無菜單料理，沒想到女同事吃完飯後隔天在公司不斷找原po碴，導致現在兩人的關係非常僵，讓他大嘆為什麼女同事突然變得這麼勢利。

該網友21日在Ptt八卦板發文表示，昨日有1名女同事向他詢問台北推薦的無菜單料理，兩人聊著原po便決定當晚要請那位女同事到他的無菜單料理愛店吃飯，也順便答謝她教自己弄結案報告。

兩人下班後便騎YouBike前往原po的愛店，當兩人抵達時，店內剛好有空位可以直接入座，原po便對老闆說要因為今天帶朋友來吃所以要切大盤一點，老闆也很有默契對原po比讚後，送來一盤切了誠意滿滿的肝連、粉腸、豬小腸、豬頭皮、三層肉與豬心等，還招待了1碗蛤蜊湯。

沒想到女同事一聲不吭的吃完後，連感謝都沒說便直接返家，隔天上班開早會時不斷挖坑陷害原po，讓上班的氣氛變很僵，他感嘆「為什麼女同事那麼勢利，拿了好處就翻臉不認人？」。

網友看見po文後紛紛起鬨留言「蛤蜊湯只有一碗，不夠啊」、「夏天要點小黃瓜、皮蛋豆腐拉（啦）」、「絕對是因為沒有點海帶豆干啦!」、「沒有自備阿比+雞蛋難怪失敗」，也有網友認真回應「黑白切當做無菜單料理，真有你的」、「哈哈哈你這是肥宅的無菜單料理不是女森（生）的」、「人家的無菜單是高級日本料亭，不然就是高級西餐廳，吃台菜沒當場翻臉就不錯了」。

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