中榮與宏碁合作 AI判讀視網膜病變

2019-06-21 19:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕糖尿病視網膜病變是國人失明原因的第三名，台中榮總與宏碁公司共同啟動「AI判讀視網膜病變」研究，由中榮院長許惠恒與宏碁榮譽董事長施振榮共同簽署合作計畫備忘錄，共同防治眼病變。

台中榮總內分泌新陳代謝科主任李奕德指出，糖尿病患剛確診時約有20%已經視網膜病變，罹患20年則高達80%，而且視網膜病變早期無症狀，等到突然視網膜剝離等，失明風險大增，而且許多患者對於還要額外就診眼科感到不方便，難以早期發現。

宏碁發展「VeriSee DR」系統蒐集國內外數萬名糖尿病視網膜病變患者的眼底照片，進行深度學習技術訓練，利用彩色眼底圖來分析糖尿病視網膜病變程度，臨床前試驗結果已接近眼科醫師判讀準確度，達90%以上，省時省力，可有效提供輔助判斷，協助醫師找出潛在的糖尿病視網膜病變患者，及早發現以進行治療，協助控制病情、避免惡化至視力損失甚至失明，並降低病人候診的時間。

李奕德表示，台中榮總1萬6000名糖尿病患者，其中半數加入糖尿病共照網，每年照一次眼底攝影，現在與宏碁簽署合作備忘錄，將提供眼底照片進行系統驗證，早期發現病變，未來也將共同發展，可從眼底照片發現糖尿病常見的心血管疾病及腎臟病，並且預測罹患心血管疾病、洗腎風險。

中榮院長、中華民國糖尿病學會理事長許惠恒表示，中榮新陳代謝科團隊獲國際糖尿病聯盟頒贈糖尿病照護卓越中心，除病人照護外，致力於糖尿病相關研究，與宏碁合作進行VeriSee DR系統，導入臨床應用與精進AI判讀視網膜病變的研究；施振榮說，人工智慧被視為第四次工業革命的重要核心，在智慧醫療的生態期待再一次改變世界。

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