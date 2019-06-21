週六還是熱！留意局部短暫陣雨 鋒面週日報到降溫

2019-06-21 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕明（22）天全台依舊悶熱，以「多雲到晴」天氣為主，但因水氣增多，部分地區有短暫陣雨，高屏、花東則要注意36度以上高溫。高溫預計週日（23）會緩和許多，屆時西北部將轉為有雨天氣。

中央氣象局預報，北部會有局部短暫陣雨，中南部沿海地區「清晨至上午出現短暫陣雨」情況會比今（21）天明顯，另外「午後山區雷陣雨」範圍也會比今天廣。而「高屏近山區」、「花東縱谷」有機會出現36度以上高溫，台東地區則有焚風發生機率。

天氣風險公司指出，週日（23）晨間將有鋒面接近，西北部出現雨勢，溫度跟著下降，並持續到下週二（25）；之後溫度將再回升，轉回夏季天氣。

氣象專家彭啟明表示，菲律賓東方海面有低壓擾動，未來幾天有機會持續發展，這週末到下週一期間很有機會生成颱風，下週四、五可能隨高壓外圍到台灣東部海面附近。但他強調，由於颱風尚未生成，變數仍多，更確切的預測還要再等等，建議民眾這幾天做好「年度因應天災防颱的演練細節」。

溫度方面，明天北部28至34度，中部26至35度，南部26至35度，東部27至34度；連江縣25至28度，金門縣28至31度，澎湖縣28至32度。

紫外線方面，花東、高屏達「危險級」，其他地區除了連江縣都達「過量級」，連江縣則為「高量級」。

空氣品質方面，全台都是「良好」等級。白天由於熱力作用顯著，水平及垂直擴散條件都不錯，晚起則因鋒面接近，西半部、宜蘭有機會受降雨洗除作用影響，因此空氣品質多以「良好等級」為主。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法