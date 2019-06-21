長榮空服罷工》滯韓一晚返台 旅客激動落淚

2019-06-21 13:39

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕長榮航空空服員罷工進入第二天，長榮航空預估有37個從桃園機場出發航班取消，由於長榮加派人力協助旅客辦理簽轉，桃園機場第二航廈出境大廳長榮票務櫃檯前已經沒有出現旅客大排長龍情形，不過仍有許多旅客半夜前往桃園機場等候簽轉，希望出國計畫能夠成行。

一名與朋友一起韓國旅遊的旅客，因航班取消，在韓國滯留一夜，由於同行友人已經搶到機票可以返台，擔心自己無法返台，所幸有買到機票與朋友一起回台，中午搭機返抵桃園機場後，壓力瞬間釋放激動落淚。

明志科技大學的2位老師帶著20位學生預計搭乘今天長榮航空班機前往馬來西亞、印尼與新加坡參訪，雖然昨天就被通知班機取消，老師仍然在大半夜帶著學生到桃園機場等候，卻也只有部分學生能夠成行。

帶團的江老師表示，搭飛機上百次，第一次遇到罷工，希望勞資能互退一步，因為回來還是搭長榮班機，12天之後如果罷工沒有結束，就麻煩大了。

長榮航空罷工第2天，許多旅客知道罷工行動，從昨天下午起已經陸續向長榮航空尋求各項航班諮詢等轉機事宜，因此今天上午桃園機場不像昨天出現旅客大排長龍的狀況，但是仍有轉機旅客，無法第一時間連結後段行程，到機場後才進行簽轉事宜，昨夜及今天清晨長榮航空轉機櫃檯就排滿等候辦理簽轉的轉機旅客，讓地勤人員忙得不可開交。

出境大廳雖然沒有再出現大排長龍的情景，仍有許多旅客席地而坐，苦苦等候叫號辦理簽轉，有些半夜抵達桃園機場身心俱疲的旅客，也顧不得形象，在長榮櫃台旁倒地就睡，長榮航空見狀，派地勤人員搬來座椅，提供旅客休息。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法