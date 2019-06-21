為民服務「奧斯卡獎」 中市府獲獎數全國第一

2019-06-21 09:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院國家發展委員會第2屆「政府服務獎」獲獎機關出爐，台中市政府今（21）日指出，警察局、消防局、地方稅務局及清水戶政事務所等4個機關，分別榮獲「專案規劃機關類」與「整體服務機關類」獎項，獲獎數全國第一。

市府研考會主委曾能汀指出，「政府服務獎」素有政府機關為民服務的「奧斯卡獎」美名，每年就中央及地方政府機關單位為民服務績效進行考核，頒發30個得獎機關，市府今年有警察局、消防局、地稅局及清水戶政事務所得獎，其中警察局由內政部輔導推薦。

曾能汀說，此次獲獎機關創新政策，消防局全國首創「登山活動管理自治條例」，藉由GPS定位輔助系統、山區無線電通訊配置、空拍機、搜救犬、4G影像傳輸等科技，讓救援單位第一時間知悉登山民眾確切位置，提升山難救援效能。

地稅局推動「廠保平安服務GO」巡廻服務，建置「中稅AI可比」智能客服，並依新住民需求獨創注音符號版稅務申請書，以及為和平地區量身打造「稅務、監理、社福、民政、地政5 合1」服務平台。

清水戶政事務所則為新住民提供多項服務措施，如友善商店、穆斯林祈禱室、生活適應輔導班、新設戶籍E把照及新（心）守護愛相隨Line群組等措施，深獲新住民認同，獲得評審青睞。

曾能汀表示，感謝各機關積極參與及努力，成功爭取最高榮譽，未來將持續透過健全的輔導參獎機制，激發各機關思考創新服務策略，為民眾提供最貼心的服務。

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