奇美醫攜手世展會 守護脆弱兒童

2019-06-20 21:13

〔記者萬于甄／台南報導〕奇美醫學中心攜手台灣世界展望會響應飢餓三十體驗活動邁入第12年，今年以「醫起守護最脆弱兒童」為主題，除號召各界關心災區兒童外，近年來因兒虐個案頻傳，奇美醫學中心今年也開設一系列兒童相關講座，希望提升大眾對受虐兒童的關愛與溝通。

奇美醫學中心醫療服務社暨護理部督導張愷芳表示，許多家長因不知如何與孩童溝通，最後選擇最壞的方式，導致近年兒虐個案頻傳，尤其，許多孩童又來自經濟弱勢家庭，成長環境更顯艱困，醫護人員不僅要協助家長與孩童之間的溝通，也需要學習如何撫慰受傷孩童的情緒。

台灣世界展望會與奇美醫學中心合作第12年，今年以「醫起守護最脆弱的兒童」為主題，辦理飢餓三十體驗活動，希望號召大眾關懷危險國家中較脆弱的兒童外，也應多關注台灣較脆弱的兒童與家庭。

此外，奇美醫學中心醫護人員以捐款或實際體驗的方式，除響應飢餓三十外，自2007年迄今共捐款超過262萬，同時更協助台灣世界展望會合作公益活動提供所需之醫藥衛材，今為620世界難民日，奇美醫學中心院長邱仲慶也親自號召，用實際行動支持弱勢族群。

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