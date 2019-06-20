運將橈神經受損腕無力 「金鋼爪」助圓演奏夢

2019-06-20 18:00

〔記者陳建志／台中報導〕南投一名54歲鄭姓運匠，平時熱愛吹薩克斯風，日前走路不慎跌倒，導致右手肱骨骨折，橈神經也受損，術後雖將肱骨復位，但右手腕卻呈垂腕狀無法施力，除無法繼續開計程車，也無法再吹薩克斯風，所幸在接受進一步手術前，醫療團隊量身打造動態副木配戴，讓他恢復右腕功能，並延緩術前肌肉萎縮的速度。

亞大醫院復健部醫師徐瑋璟表示，鄭姓患者因肱骨骨折合併橈神經損傷，一般治療需開刀將肱骨復位，經觀察1至3個月，再視恢復情形決定是否需2次手術，患者因橈神經受損，導致手腕抬不起來，手指也無力伸展，生活大受影響，評估後決定讓他配戴「動態副木」提升生活便利，並預防肌肉萎縮，之後再看神經恢復狀況，決定是否安排開刀治療。

亞大職能治療師施益湋今天表示，副木可分動態性和靜態性，評估患者狀況後，決定透過動態性副木，增進手指關節活動度與手部功能，並根據生物力理學、人體解剖構造等，替患者量身打造如爪子般的伸直結構系統，此系統類似骨骼的架構和肌腱的功能，具良好固定、支撐、輕巧、穿脫方便等優點，比靜態副木更能提升患者功能。

施益湋表示，因患者受傷前喜歡吹奏薩克斯風，在戴上動態副木後，讓他在橈神經復原期間，可以重拾吹奏薩克斯風的樂趣，且在使用1個月後，發現手部功能提升近8成，不但可重新開車，也能自在吹薩克斯風，尤其可自理生活，大大提升生活的便利。

施益湋表示，動態副木單手約需自費4000元，製作方式是將低溫可塑的材料，置於攝氏60度到70度水中讓它變軟，再經由冷卻塑型，並藉由彈力繩和管子等動態零件，改善手指伸直功能，以利進行上肢和手部動作的多元訓練，讓原本抓握困難的病人能輕鬆抓握、自理生活。

施益湋也提醒，患者在穿戴動態副木後，需配合職能治療師所設計的復健計畫進行訓練，並依據狀況適時做調整，才能有效改善受損的手部功能。

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