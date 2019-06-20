郵輪跳島旅遊現雛形 6～10天全台離島走透透

2019-06-20 16:55

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市是亞洲第二大郵輪市場，今年郵輪旅客可望突破100萬人次，市府推動「春遊跳島郵輪行銷推廣計畫」，初步規劃6到10天的跳島郵輪行程，從基隆出發行經馬祖、金門、澎湖、高雄、蘭嶼、綠島等地，要帶旅客玩遍全台灣及離島。

基隆港郵輪旅客去年有94萬人次，今年目標突破100萬人次，東岸基港大樓正在改建通關相關設施，西岸也在整建第二郵輪旅客中心，業者指出，光是郵輪蔬菜、雞蛋等補給，已從前年的近2億元成長到去年的6億元，十分驚人。

市府交通旅遊處副處長王英哲指出，高雄、台東和連江縣等縣市政府委託基隆市來辦理郵輪跳島旅遊規劃，邀請國外郵輪專家來盤點這幾個縣市的碼頭設施、觀光資源，並請郵輪業者規劃行程，希望能爭取高端旅客來台進行跳島旅遊，也希望能發展國內新型態的郵輪旅遊活動。

台灣郵輪產業發展協會理事長耿揚名表示，協會之前進行9天8夜的踩點行程，包括基隆和平島的蕈狀岩地貌、澎湖南方四島的玄武岩地形及綠蠵龜保育、金門的戰地文化及閩式聚落、馬祖地區如同海上極光的藍眼淚奇景、全球三大海底溫泉之一的綠島朝日溫泉、蘭嶼的浮潛及達悟族尊重天地的生活態度等，他特別看好台灣及周邊大小島嶼各自擁有多變的地質及豐富生態性，十分有發展探索型郵輪行程的優質潛能。

耿揚名說，協會為推廣郵輪跳島旅遊，在全台各地舉辦多場座談會，在高雄有許多在地的農漁產業者參與，希望將農漁產品與郵輪產業連結，此外也會行銷台灣多元海洋文化、漁村人文、傳統民俗及特色美食。

王英哲表示，郵輪的運輸及特性不需要佔據離島寶貴的運輸及住宿資源，此次4縣市政府合辦的郵輪跳島遊程規劃，將由高雄、基隆伴演雙母港引擎的角色，補給油電、蔬果、肉類等後勤物資；台東、連江、金門則是造訪港，相信對地方觀光產業助益甚大。

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