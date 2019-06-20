黃偉哲北上賣芒果 鄭文燦一口氣訂了150箱

2019-06-20 17:34

［記者陳恩惠／桃園報導］2019台南國際芒果節本月22日展開，台南市長黃偉哲北上景福宮與桃園市長鄭文燦進行「雙城首長攜手行銷台南芒果-夏日の紅寶石」活動，鄭文燦說，台南是芒果的故鄉，不僅是甜度、口感都是最好的，連本月12日晚間桃園市區發生歹徒持槍挾持人質案，在歹徒吃完便當，卸下心防前一刻，竟還指名要台南飲料店的芒果冰沙！台南水果確實比桃園多，雙城可以互相交流；會後鄭文燦和黃偉哲聯手拍賣芒果，現場民眾購買力十足，鄭文燦也購買150箱分送給警方與消防弟兄，讓黃偉哲大嘆：今天帶百箱不夠，應該開卡車來的！

桃園市長鄭文燦和台南市長黃偉哲，今天下午共同在景福宮為2019台南國際芒果節揭開序幕，兩位市長不僅是台大前後期學長弟，也曾一同走過學運世代，有著革命情感的2人，推銷芒果手法各有千秋，號稱芒果達人的黃偉哲向鄭文燦介紹台南芒果的種類和各種創意吃法，鄭文燦大讚台南芒果品質優良，鮮甜美味，是夏日裡最佳水果。

黃偉哲說，去年台南芒果的總銷量為260噸，但今年迄今已銷售500噸了，光是外銷就爆量，今年台南芒果產量比去年多2成，銷路也比去年好，將所有通路通通打開，歡迎大家一起支持台灣農民，台南的芒果絕對是物超所值，帶來的100箱希望民眾訂購一空。

鄭文燦表示，芒果是台灣人夏日不可或缺的佳餚，全台芒果種植面積達1萬7千公頃，光是台南就佔8千公頃，台南果然是芒果的故鄉！台南的玉井、大內、楠西、左鎮、南化及官田等鄉鎮都盛產優質芒果；他突然話鋒一轉說，上週桃園發生歹徒挾制人質事件，在緊張時刻，歹徒竟然指名要喝芒果冰沙，可見芒果的魅力無法擋，他會全力幫忙推廣台南芒果，同時自掏腰包購買150箱，希望警察英雄及消防同仁一起分享芒果的美味。

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