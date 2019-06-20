南藝大解職事件風波未息 師生今沒見到校長要求再約

2019-06-20 16:36

〔記者楊金城／台南報導〕國立台南藝術大學撤換音像學院代理院長孫松榮、總務長吳永毅，引起部分師生抗議，質疑因校長連任案被「秋後算帳」，50多位師生代表今天舉辦「與校長佛前有約」面談，但校長詹景裕因到教育部報告，沒有出席，引起師生不滿，要求再安排與校長有約；事件風波未息。

詹景裕說，今他到教育部高教司報告，說明上週四校務會議表決校長續任案和解除孫松榮、吳永毅職務，程序合乎法條規章，撤換人事案跟校長續任也沒有關係，將再補充校務會議書面資料給教育部。

南藝大主任秘書余命宗代表校長出席今天師生座談，強調撤換代理院長一切過程合法，並無不當。詹景裕說，願與師生座談溝通，但會議方式、內容須合宜。

50多位師生代表在南藝大圖資大樓一樓佛像前，舉辦「與校長佛前有約」座談會，不滿校長爽約，以逃避、拖延，拒絕面對事件爭端。也對音像學院經費核銷、找其他學院院長兼代音像學院院長，表達不能接受。

抗議學生強調，聲援被撤換的老師不只是為了質疑因程序不正義而發生的黑箱清算，更是為了學校未來的整體發展與經費分配，希望校長拿出誠意，盡速出面與學生對話，如無具體作為，不排除拉高抗爭，至校外主管機關陳情，或召開公聽會，號召外界共同關注本案。

孫松榮說，不承認撤換案，也不接受學校指派的代理院長，將另外召開院務會議遴選新的代理院長。

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