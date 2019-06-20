長榮空服罷工》 勞資雙方因場佈起口角爆發衝突

2019-06-20 16:23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會宣布下午4點起開始罷工，會員收到通知後陸續到南崁長榮航運大樓集結，不料過程中插曲不斷，先是一名外籍男子因車子被長榮公務車擋住與長榮資方起衝突，接著工會布場時，又有資方人員出面阻擾，雙方起了口角衝突。

今天下午3點左右，陸續有空服員在南崁長榮航運大樓門口集結，不料，另一側，有名外籍男子因車子故障，將車暫停在長榮公司門口前的草皮，但長榮資方為了阻擾工會擺放桌椅，開出公務車擋住，導致男子無法移車，雙方起了口角衝突，男子不斷飆罵髒話「fuck you」，場面火爆，所幸，長榮最後妥協將公務車移開，讓男子順利將車移走。

下午3點半左右，工會貨車載送物品到長榮門口準備布場，長榮航空公司首席副總經理何慶生試圖阻擋，直斥工會「別在這裡撒野」，雙方起了口角衝突，經工會其他成員出面，雙方情緒才緩和下來。

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