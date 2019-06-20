長榮空服罷工》還原工會宣布罷工的前1分鐘

2019-06-20 15:27

〔記者李雅雯／台北報導〕桃園市空服員職業工會取得合法罷工權後的第1次正式協商在今天下午1點舉行，會議僅進行1小時5分鐘，由於資方提不出對案，勞方感受不到誠意，下午2點5分宣布罷工行動16點即刻開始，會議主持人、勞動部政務次長劉士豪現場難掩錯愕，最後強調勞動部的勞資協商大門永遠為雙方敞開，協商在下午2點55分結束、散會。

勞資雙方在第1個訴求「日支費、禁搭便車」卡關，資方沒有提出任何不同於先前協調的方案，勞方一度要求會議暫停5分鐘；暫停時間結束後，勞資雙方回到協商會議室，劉士豪現場要求資方將討論出來的對案和摘要印給工會，才能讓工會討論比較，而非僅能看投影片訊息，「給對方看吧，你們可以放到投影片上的都給他們看，讓他們資訊對稱」。劉士豪現場如此強調，接著將發言權交給工會。

工會常務理事李瀅表示，勞資討論過程中，從團體協商會議、調解會議、會前會，甚至是直播、地點，工會多次善意地想跟資方做對等協商，非常遺憾今天協商出動這麼多媒體、官員，資方仍提出跟先前一樣的方案，耗費巨大的社會成本可以，公司還是提出一模一樣的方案，甚至不斷地用威脅勞工的公告，這場協商恐不能進行。

劉士豪急喊「等一下」、「等一下」，協商列表第7點會有共識的部分可先討論，且轉頭向資方強調，「資方要表達出善意」。

然而資方的零方案已完全點燃勞方的怒火，李瀅這時大聲地說出「工會已經確切認知協商沒有辦法進行，罷工行動即刻開始」。「先休息！」劉士豪大喊，工會已綁起「罷工」頭帶，展示罷工決心。

桃園市空服員職業工會將在今晚6點召開記者會對外說明。

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