長榮空服罷工》旅行社怒了！全聯會發文譴責綁架消費者權益

2019-06-20 15:03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮勞資協商破裂，桃園市空服員職業工會今天中途在協商會場宣布今天下午4點罷工。旅行商業同業公會全國聯合會發表聲明，強烈譴責工會以突襲、綁架消費者權益來達成自己目的方式，並重申要求政府機關應盡快立法建立10~15天的罷工預告期制度。

公會表示，因應今天長榮航空空服員工會宣佈的罷工，對交通部/民航局/觀光局及相關各航空公司的應變臨時編組，給予肯定；但此作業SOP早早若能確立，則可有效減少消费者困擾。

公會表示，長榮罷工，旅行業雖不反對但更不支持，希望此罷工事件能早日達成協議盡快結束，將影響降到最低。長榮航空為大眾運輸工具，背負起載運旅客，輸送旅客進出國門之重責大任，工會不應該以罷工條件來換取福利 。更不能因為罷工進而影響到社會大眾交通運輸上之權益。

公會表示，罷工事件所延伸出來當前急需要處理的問題，是旅行社對於旅客的代墊部份，雖然有散客與團客以及出發與未出發的各項情況，但是都相同的有轉機/退票/價差以及滯留的交通/住宿/餐食的補償問題。

公會建議長榮航空應在最快的時間內，提出所有問題的基本處理方式：一、有明確的申請規範及權利責任歸屬 二、提供專門對應的窗口，以落實罷工事件的企業責任，讓旅行業者順利協助旅客的滯留善後處理。本會及各旅行業者將協助旅客簽轉事宜並詳加說明相關過程以渡過此段期間，本會也嚴正聲明，因罷工影響到所有的旅遊業務，應該由長榮航空負起相關之責任。

罷工是工會權益，旅行社業者需加班協助旅客處理後續事宜，已造成旅行社業者及消費者權益的損失，敦請立法院明訂罷工應於10-15天前正式宣佈罷工日期及時間，並明訂退費機制標準，以保障旅客的基本權益。

公會也要求，請各主管機關檢視相關保險法規，增加保護消費者基本權益並降低旅行社損失。

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