長榮空服罷工》勞動部次長出面斡旋 禁搭便車雙方談不攏協商破局

2019-06-20 15:05

首次上稿 14:32

更新時間 15:05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮勞資雙方協商破裂，雙方在第一項訴求提高日支費及禁搭便車由於一直未達成共識，工會認為資方提出對案仍和過去2年一樣，在會議暫停5分鐘後，返回現場宣布下午4點後正式啟動罷工。不過，稍早在勞動部次長劉士豪斡旋下，工會表示不排斥隨時重啟協商。據了解，資方也有意針對日支費提出新對案，目前正在場外準備方案。下午2點50分，勞資雙方各自在小房間休息約20分鐘後，再度回到協商會議現場。

工會表示，今天下午4點起正式罷工，所有長榮會員4點過後即刻停止手邊勤務，並前往長榮南崁航運大樓集合。

工會不滿表示，整體來說，長榮空服員，無論職等高低，平均月薪就是比華航少1萬到2萬元，這涉及薪資結構，公司認為用餐金額足夠，工會要請問飛行津貼是否已落後華航非常多？工會表示，工會沒有精確數字，因為都是掌握在資方手上，要靠資方提出。

勞動部次長劉士豪表示，勞動部已盡最大努力跟雙方協商，公司原則同意將飛安服勤提升為200元，但雙方對禁搭便車都很堅持，工會主張不是在意錢的問題，但認為禁搭便車是工會的一個理想，但長榮公司則堅持不能有禁搭便車條款。

劉士豪現場詢問雙方有無意願繼續協商，要不要另訂時間。工會表示，隨時願意重啟協商；長榮公司則表示，暫未有再次協商意願，預計今天下午4點半召開記者會。協商會議在下午3點結束。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法