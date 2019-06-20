弘光科大捐贈太陽能光電教學設備 與致用高中合作開課

2019-06-20 13:32

〔記者張軒哲／台中報導〕看準太陽能光電綠能產業，致用高中去年首設海線地區的水電技術科。弘光科技大學為向下紮根培育綠能人才，將從下學期開始，派專業師資前往致用高中，教授太陽光電系統基礎教學、太陽光電設置實務2門課，希望高中生畢業前學到更多相關知識，上大學後順利銜接專業課程，考取太陽能光電乙級證照，並於19日捐贈太陽能教學設備給致用高中。

太陽能教學設備由弘光科大副校長易光輝代表捐贈給致用高中校長陳添旺。易副校長表示，綠能產業是未來發展趨勢重點，相關產業欠缺人才，這次捐贈6組太陽能光電教學設備，希望透過兩校合作將綠能教育向下紮根，弘光老師到致用指導高職學生職場實作及證照課程，並引導學生進行太陽能發電實務的專題創作。

致用高中校長陳添旺說，去年首設水電技術科成為學生熱門選擇，教學內容以實作課程為主，學生提前獲得水電科技技藝，現在與弘光科大攜手合作，加入太陽能產業課程，由實務經驗豐富的大學老師協同教學，輔導太陽能乙級證照考照，讓學生畢業前即習得一技之長，且大學後可以與專業課程銜接，就業或升學皆有利。

配合設計課程的弘光科大環境與安全衛生工程系副教授余森年指出，致用高中設有水電科，學生對配線有基本的概念，第一學期會針對高二學生教太陽光電系統基礎教學，每周3小時的課程包含基本原理、配線介紹，第二學期再續教太陽光電設置實務，每周2小時的課程包含接線、量測等。

「在學生考取室內配線丙級執照後，便能輔導學生進一步考太陽能光電乙級證照。」余森年說，水電班的學生對於基本配線有一定的認知，在學習太陽能光電配線會較容易上手，如果從高中端便教學生，對於後續念大學相關科系可以銜接，另外，在就業市場也有幫助很大，期望雙方合作培育更多太陽能光電產業相關人才。

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