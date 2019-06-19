爭取進軍威廉波特 仁善小將明征韓先祈福

2019-06-19 20:43

〔記者李容萍／桃園報導〕成軍20年的桃園市大溪區仁善國小棒球隊，今年4月參加謝國城盃全國少棒錦標賽發揮強打氣勢，終場以12比5擊敗台東縣豐田國小勇奪冠軍後，明日（20日）將啟程前往韓國首爾參加世界少棒聯盟（LLB，11至12歲組）亞太區少棒錦標賽，在出國前夕，校長游淑珍、總教練紀順彬帶領棒球小將前往大溪仁和宮上香向開漳聖王祈福。

市府教育局指出，桃園少棒代表隊是是謝國城盃少棒賽常勝軍，今年拿下的冠軍為桃園隊史第6冠，但是以仁善國小代表參賽拿下冠軍是頭一回，也是仁善少棒隊成立20年來首次拿下少棒台灣代表權。由於小將們想爭取進軍美國威廉波特門票，需要在這次出國比賽過關斬將取得世界少棒聯盟（LLB）亞太區代表權， 仁和宮董事長藍勝民等人預祝小將們在23日至30日的賽事旗開得勝，為台灣爭光。

仁善國小棒球隊於從88學年度成立至今，球隊除了利用課後至下午6點的課餘時間來練球，更犧牲假日的時間加強練習，注重隊員的品行和課業，並且安排課後輔導的時間，來幫助學習低成就的隊員在學業及球技上能均衡發展，Lamigo桃猿隊林承飛也是仁善少棒的傑出校友之一。

目前仁善國小的隊長邱宇珩在各賽事表現亮眼，在今年謝國城盃全國少棒錦標賽榮獲最有價值球員，也在教育部棒球聯賽榮獲打點獎及全壘打獎。

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