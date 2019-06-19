全球偏暖我獨涼？5月均溫僅25.28度 史上倒數第20名

2019-06-19 19:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局副局長鄭明典今天表示，今年5月全球平均氣溫偏高，是有數據以來第4高溫，主要受到全球暖化趨勢，加上微弱聖嬰現象影響，估今年溫度整體偏高；不過，據氣象局統計，今年台灣5月平均氣溫為25.28度，觀測紀錄72年來，僅排第53名，並未特別熱。

鄭明典表示，今年5月全球平均氣溫是有數據分析以來的第4高溫；5月北半球的西風偏弱，南北向的氣流交替明顯，冷空氣往南到達的地方偏冷，而暖空氣往北到達的地方偏熱，看起來就有冷熱交替排列的現象。鄭明典分析，全球5月高溫的情況主要受到暖化及微弱聖嬰現象導致。

不過，據氣象局統計，今年全台5月13個測站平均氣溫為25.28度，在1947年有紀錄以來，倒數第20名，並沒有特別熱。氣象局分析，今年5月共有4道鋒面襲台，分別發生在5月1日、8日、20日、28日，且都是移動型鋒面，不僅帶來降雨，後面也伴隨較強冷空氣，造成各地氣溫偏低。

台北創今年新高溫 週六前各地恐續熱

今天各地天氣晴朗炎熱，台東大武測到全台最高溫37.3度，台北36.7度及板橋測站35.7度則創下該站今年最高溫。氣象局表示，週六以前西南風強盛，台北盆地及台東大武仍有機會出現36、37度極端高溫，並針對高雄市、屏東縣、台東縣發布橙色燈號，提醒上述地區明天有機會連續第3天達36度以上高溫，另也針對雙北、嘉義縣市、台南市和花蓮縣發布黃色燈號，明天可能也有36度以上高溫發生。

氣象局表示，太平洋高壓勢力增強，因此週六以前全台高溫悶熱，受西南風影響，台北盆地容易出現沉降作用，台東大武有過山沉降效應，皆有機會挑戰36、37度高溫；嘉義以南及花東地區白天高溫也有36度；午後山區有雷陣雨發生機會。

氣象局預估，週六鋒面接近台灣北部海面，由於高壓還是非常強勢，因此僅中南部清晨會有零星雨勢，白天各地還是悶熱，但因雲量增加，各地高溫約32到34度。下週日清晨鋒面進入台灣陸地，加上西南風影響，雨勢將由北往南延伸，至於鋒面影響程度要看太平洋高壓強弱決定，若太平洋高壓過強，鋒面影響程度有限；目前預估新竹以北地區會有局部大雨發生，中南部沿海受西南風影響，會有陣雨或雷雨。

下週一起平洋高壓增強，鋒面北移遠離台灣，各地降雨機率將越來越低。

鄭明典臉書貼文：

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