這「蛋」能防17級風！大鵬灣畔「孵」小巨蛋預計年底啟用

2019-06-19 20:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區今年因台灣燈會名氣爆增，該風景區管理處（簡稱鵬管處）打鐵趁熱，在濱灣公園遊客候船中心對面的遊湖船打造「小巨蛋」來為民眾防曬遮風避雨，而雄偉壯觀的設施背景就是大武山，現正「孵蛋」當中，鵬管處指出，「小巨蛋」預計年底可啟用。

大鵬灣濱灣公園的1、2號碼頭遭莫拉克風災的摧殘待折除，鵬管處於其北側增建3個突堤，因應未來重型帆船、遊艇等等停泊，而遊客候船中心正對面的3號碼頭就是未來主要遊湖船上下船地點，考量灣域觀光的休閒，鵬管處打造「大鵬灣畔小巨蛋」，成為灣域新亮點。

鵬管處指出，屏東以烈日聞名，不少遊客反映候船時太熱，從現有的登船碼頭吸取經驗，在水上的候船平台以蛋型棚頂為遊客防曬遮風避雨，遊客能在其中遊憩觀景，未來要遊湖可選擇在遊客候船中心等待，或是走過突堤到「小巨蛋」內，從大鵬灣內部環觀大鵬灣依山傍海的景色。

鵬管處官員說，「小巨蛋」斥資逾4000萬元建造，平台面積達1800平方公尺，最高處達9公尺，由於1、2號碼頭是受到風災摧殘，因此在耐候上針對主要結構設計耐17級風設計，未來透過船舶，串流蚵殼島、風帆造型候船中心及小巨蛋，和灣域對岸的主燈巨鮪來富、海之女神等，打造為成灣域中的新亮點。

從模擬圖中可見大小船隻以小巨蛋為中心，平台則供船隻靠泊，以利乘客上下，嶄新突破的造型令人眼睛為之一亮，居民則笑稱「啟用時間應該會比台北大巨蛋還早！」。

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