世新大學性別霸凌案延燒 校方：世新是唯二有性別所的大學

2019-06-19 18:18

〔記者林曉雲／台北報導〕世新大學發生性別霸凌案發燒，校方今天下午臨時開記者會說明，副校長陳清河強調，校方依性別平等教育法，在法定24小時內完成通報，目前已進入性別平等教育委員會處理，且強調世新大學是國內唯二有性別研究所的大學，請大家相信世新大學，會從治本的角度，主動積極嚴謹地查處，調查報告完成後將送到教育部。

世新大學呂姓大一學生網PO自己被霸凌的影片，影片中有數名男生深夜衝進他的宿舍房間，其中一人作勢要揍他、摸下體，還嗆聲他「像個娘娘腔一樣活著」。

世新大學副校長陳清河表示，校方接到宿舍管理員的通知，校安人員先介入，了解學生之間的爭執，性平不是由校安人員處理，因此依性平法完成通報過程，學校有義務保護學生，校方非常積極主動嚴謹地在處理，接著諮商中心也進來協助，校安人員和諮商人員先處理，現在已進入性別平等委員會階段，性平會由校長主持，他個人是委員之一。

副校長陳清河強調，世新大學是唯二有性別研究所的大學，請各位放心，性別所老師也會加入性平委員會，依性平法30條已接受此案，且在24小時內完成通報，性平委員會也會有性平專家，學校是從教育觀點，依性平法處理，沒有怠惰或推諉，以專業態度兩邊都輔導。

被問及涉霸凌的柯同學言行有何不妥處？呂同學質疑向生輔組申訴，對方就知道他的房間，生輔組有洩密？世新校方表示，兩人住同一棟宿舍，之前也有接觸，同學彼此之間都知道房間位置，宿舍管理員之前即介入輔導，彼此溝通不良，柯同學對呂同學產生誤會，才有後續衝突，諮商中心第一時間已輔導雙方當事人，重視學生情緒所受到的影響，也會幫助同學看到自己行為對別人的影響，並能有所覺察，後續會追蹤身心受影響狀況，因考試關係，沒有辦理請假，目前還在調查階段，會蒐集兩造資訊送性平會，無法判定最後結果，調查報告會送教育部。

觀看直播的網友紛表不滿，有人指沒有誤會就是霸凌，也有人認為記者會有開跟沒開一樣，還有人表示調查到暑假就沒事，另有人支持學生直接提告，不要再透過學校。

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