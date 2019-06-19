好吵！文學公園「轉動愛情」 竟像帕青哥

2019-06-19 17:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕愛情可有聲音？彰化伸港文學公園入口的「轉動愛情」，只要轉動滾筒，裡頭的鐵珠就會發出巨大的聲響，讓人崩潰又失眠！

縣議員賴清美表示，伸港文學公園才剛完工，但是居民怨聲載道，因為「轉動愛情」的設計太奇怪，竟然滾筒裡有鐵珠，轉動後就會「大鐵珠、小鐵珠」團團轉，傳出「答、答、答」連環聲響，緊鄰公園就是鄉立圖書館與民宅，白天是擾民，晚間更是魔音傳腦，連來公園運動、玩耍的男女老少都受不了。

賴清美強調，除了「轉動愛情」的聲音讓人失眠，連居民最期待的兒童遊戲區沙坑，沙坑的面積實在太小，只能容納3、5個小朋友，尤其是沙坑還離地面不低的距離，這樣設計反而危險。

也有民眾表示，「轉動愛情」滾筒上文字，看起來像是一首情詩，卻又兜不起來，也沒有介紹是誰的作品，果然應證「愛情是很難理解的東西」。

伸港鄉代理鄉長曾金來表示，文學公園工程正在進行驗收作業，鄉代會下鄉考察也提出沙坑過高、「轉動愛情」聲音過大的問題，將會進行改善。

伸港文學公園位於鄉立圖書館旁，老公園進行新設計，去年先完成彩繪牆部分，再發包進行文學公園工程，工程費約為600萬元，規劃有文學牆、兒童遊戲區、彩繪步道、轉動愛情等部分。

至於，「轉動愛情」滾筒上的文字部分，伸港鄉公所表示，這是取材作家陳義芝、林徽因詩句，還有聖經、佛教故事的句子，其中，陳義芝在伸港度過童年時光，特別選錄其詩句。

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