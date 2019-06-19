日本人好害羞？ 搭機換座位意願世界墊底

2019-06-19 16:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國人出國已成家常便飯，搭機體驗也成為話題。Expedia針對全球23國的1萬8237名受訪者進行搭機禮儀調查，結果發現在搭機時，台灣人與他人換座位的意願排名中高居第2，也最不會攜帶氣味濃烈的食物上機。調查也公布機上最惱人的5種旅客，最令人討厭的是喝醉乘客，其次則是梯前座椅背及散播病菌的乘客。

這份全球報告分析旅客的偏好、行為以及癖好，旅程類型從海上航程延伸至空中飛行。在展現善意方面，全球有41％的受訪者表示曾幫忙其他旅客，將登機行李放上行李艙。美國人（42％）和台灣人（40％）樂於和他人交換座位的意願最高，荷蘭人（21％）居中，日本人（9％）的意願最低。台灣人（11％）和日本人（13％）對鄰座旅客最體貼，最不會攜帶氣味強烈的食物上機。而印度人（31％）和美國人（30％）在這方面則較不拘小節。

夏季旅遊熱潮將至，不少家庭會趁機出遊，多數遊客都不希望在搭機時碰到嬰兒哭鬧；調查也顯示，即使卡通發出不少噪音，多數國家的旅客仍不會阻止孩童看卡通，但67％的台灣遊客和63％的香港遊客則是統計中最有可能會阻止自己的孩子，並要求子女降低音量保持乘機禮儀。

Expedia也公布最惱人的五種搭機旅客，全球受訪者認為最惱人的，是在機上喝醉的乘客（43％），第二名是不斷踢前座椅背、在座椅上大力晃動，還有霸佔座位的乘客（37％），第三名是散播病菌的乘客（30％），第四名是噴灑過多香水的乘客（29％），第五名則是疏於照顧孩童的父母（29％）。

不過，一般旅客都會盡量避免在機上飲酒，以免造成他人反感或不便，更有95％的受訪者堅稱自己絕對不會在搭機時喝醉。

調查也發現，亞洲人和歐洲人在與鄰座乘客互動溝通時，採取的方式截然不同。南韓（75％）跟台灣（72％）旅客最常請空服員來調解，盡可能避免直接與對方起衝突，歐洲人則傾向直接跟鄰座旅客溝通。

碰到踢椅背的乘客時，幾乎有半數歐洲人會直接向對方抱怨，但58％台灣人、53％香港人和49％的日本人會請空服員協調。Expedia建議，搭機旅客要預先評估自身所需的飛行環境，如果搭機時需要更多伸展空間，可考慮額外付費、升級座位。

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