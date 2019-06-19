桃園藝文園區居民憂蓋停車場恐減綠地 市府暫緩推動

2019-06-19 17:39

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市藝文園區附近的中正公園，桃園市政府納入前瞻計畫，要在公園興建地下停車場，消息傳開引起當地居民反對聲浪，要求「保護綠地、保持原貌，反對蓋停車場」，市長鄭文燦今天在市政會議宣布，中正公園地下停車場案是基於公共利益、建設需求來推動，由於地方意見分歧，在未取得地方民意的共識前，本案暫緩推動、停止工程發包作業。

鄭文燦說，為了改善市區停車空間嚴重不足問題，在中央和地方民意代表支持下，向中央爭取補助1.97億元，規劃在桃園區中正公園闢建地下停車場，公園總面積2.4公頃，預定開挖27%，大約1/4面積，興建地下停車場可增加342個停車位，近來卻接獲民眾反映，希望保留公園綠地、樹木，不要興建停車場，也有民眾認為，興建停車場會有噪音、街道狹隘，交通混亂等。

他澄清，整個公園開挖27%，停車場蓋好會將公園復原，完工後預估減少0.6%至1.8%的綠地，但樹木不減還會增加70顆，讓公園綠地獲得最大保留，同時地下1樓設置同安國小家長接送區，下雨天方便、學童更安全，施工過程也會採取抗噪工法，不影響居民生活；至於原先規劃設置社福館，將移至埔子圖書館3樓或其他地點設置，避免中正公園綠地減損。

他說，基於民眾參與、資訊透明及尊重不同意見等原則，實行每項建設都需要取得共識，在尚未取得共識以前，本案暫緩推動，也不發包，未來地方民意趨向於整合一致再行推動，請交通局將資訊公開，讓民眾知道綠地沒減少、樹木增加、學童接送更安全，也增加附近居民更多的停車空間。

他提到，目前已有12項停車場計畫獲得中央核定，今（108）年內有7處陸續開工，除中正公園外，還有桃園文昌公園、南門公園、內壢文化公園、平鎮文化公園也闢建地下停車場，採智慧停車場設計，同時配合公園設施更新活化，以及電纜地下化政策等，都獲得地方居民支持與認同。

此外，包括八德大忠國小、中壢中原國小、桃園西門國小同樣設置地下停車場，皆未曾因設置停車場而危及學童或學校安全，希望透過停車場興建，徹底解決停車空間問題。

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