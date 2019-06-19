養蜂、種菇「林下經濟」夯 花蓮南華成推廣基地

2019-06-19 16:54

［記者王峻祺／花蓮報導］農委會林務局「適地發展林下經濟」政策今年5月正式上路，花蓮林區管理處早在去年就先與水璉林業運銷合作社試辦培植段木香菇，量產325公斤新鮮香菇，目前南華林業園區也成段木香菇培植及養蜂示範區，並種植台灣金線連，將作為花蓮林下經濟推廣重要基地。

花蓮林管處去年在水璉地區獎勵造林面積達140公頃，其中40公頃試辦培植4.6公噸的段木香菇，並成功在去年10月至今年2月間，採收新鮮香菇325公斤，成功提高林農經濟收入。

花蓮林管處去年12月也在轄下南華林業園區設立段木香菇培植場，方便花蓮林農學習，加上2017年就先設立的林下養蜂場，目前已建構完成林下段木香菇培植場域及養蜂示範區，將作為林下經濟推廣教育基地，鼓勵林農投入林下經濟行列。

花蓮林管處長楊瑞芬說，傳統林業對於林農的獲利愈來愈低，加上經營及收益期太長，為分享森林生態系服務價值及增加林農收入，在不破壞森林環境前提下，正式受理林下「段木香菇及木耳」、「台灣金線連」與「森林蜂產品」等森林副產物經營申請。

她說，南華林業園區今年成為林下經濟示範區，每星期均有林農前來學習，如今林下養蜂及段木香菇培植場域建構完善，近期也引進金線連培植技術，相信能有助民眾了解林下經濟產業，歡迎有意願投入的林農可與林管處聯絡，將林業產業鏈結起來，促進山村永續發展。

花蓮林管處技士呂坤旺說，段木香菇培養過程，從段木樹種選擇、裁切、植菌到香菇乾燥等約有10大步驟，在段木植菌後，可採收6至7次，並利用木柴進行烘燥，成品不只有香菇香氣，還略帶木柴薰香；林下養蜂則是選用義大利蜂種，透過轄內林班地無毒環境及廣植蜜源植物，生產出更高品質的蜂產品，均符合國家標準CNS1305蜂蜜檢驗標準，及零檢出多重農藥310項殘留及抗生素動物用藥檢驗部分。

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