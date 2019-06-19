台版太陽馬戲團新南向 「亞洲之心」赴印尼、印度巡演

2019-06-19 11:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕有「台灣的太陽馬戲團」之稱的福爾摩沙馬戲團（FOCA），在外交部邀請下，將赴印尼與印度兩國四地進行文化巡演。外交部今天舉行授旗儀式；團長林智偉說，這是FOCA首次和外交部合作，也是首次到印尼和印度巡迴，將演出以台灣本土文化出發的長篇作品「亞洲之心」，展現多元文化的台灣風貌。

為增進與新南向目標國的雙邊關係與文化交流，外交部邀請「福爾摩沙馬戲團（FOCA）」赴印尼與印度演出，將於6月25日至7月7日間到印尼雅加達、泗水及印度清奈、新德里等兩國四地進行文化巡演。

外交部今天舉辦行前記者會，並由外交部次長謝武樵授旗給團長林智偉，預祝巡演順利圓滿；駐台北印尼經濟貿易代表處人民保護暨社會文化部主任張春亮（Fajar Nuradi）也特別出席與會。

謝武樵致詞時表示，福爾摩沙馬戲團由一群8年級生組成，以美麗寶島福爾摩沙為團名，演出結合傳統文化、在地文化、街頭文化及劇場藝術，創造屬於台灣多元的當代馬戲藝術，更是台灣唯一一個同時獲邀參加法國亞維儂藝術節及英國愛丁堡藝穗節的馬戲團，被譽為「來自台灣的太陽馬戲團」。

謝武樵指出，這次前往表演的印尼與印度，與台灣關係深厚，印尼是台灣第14大貿易夥伴，雙邊貿易額達89億美元，有27萬印尼朋友在台灣一起打拚經濟，是台灣新住民裡最多的，對台灣經濟功不可沒；印度與台灣的雙邊貿易額也高達70.5億美元。

林智偉致詞時說，這是FOCA成軍第9年，巡迴超過25個國家、50個城市，這次值得一提的是首次和外交部合作，過去剛好也沒去過印尼和印度，團員們都非常興奮、開心。林智偉也介紹這次作品「亞洲之心」，從台灣本土文化出發，長達75分鐘，將扯鈴、鐵環、空中綢吊等現代馬戲特技，融入本土客家、原住民歌舞，展現台灣多元文化風貌，未來也希望這個作品可以到更多地方表演，「我們是來自台灣的馬戲團！謝謝大家！」

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