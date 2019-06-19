耗資1650萬 雲林最老鎮西國小大禮堂修復啟用

2019-06-19 10:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕有近百年歷史的雲林鎮西國小大禮堂，登錄為歷史建築，是全縣最老禮堂，耗資1650萬修復，今天正式完工啟用，舉辦鎮西國小第117屆畢業典禮；校長張景哲表示，學校已有10年未在大禮堂舉辦畢業典禮，老禮堂結合畢業典禮，象徵「優質傳承，生生不息」的永續精神。

張景哲表示，大禮堂籌建於1932年，台灣光復後歷經3次整修工程，2006年登錄為雲林縣歷史建築，是校內僅存及最悠久的日治時期形制的建築物，保有興建之初的木屋架原件，其人字形屋架結構。2015年啟動鎮西國小大禮堂修復及再利用計畫，由文化部文化資產局和雲林縣府共同補助修復費1650萬元，拆除後期增建的天花板，重新展現大禮堂屋架的原始面貌。

禮堂經整理修復，除保有原來面貌外，也裝設冷氣，讓學生可以在舒適的環境下進行畢業典禮，增加的吸音棉等設施，也讓鎮西國小管弦樂團表演時聲音聽得更清楚。

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